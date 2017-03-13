Полыхающая иномарка на улице Ленина попала на видео
Сегодня в полдень воронежцы стали свидетелями серьезного пожара на улице Ленина. Возле автомастерских загорелась припаркованная машина. Произошедшее попало на видео.
Сегодня в полдень воронежцы стали свидетелями серьезного пожара на улице Ленина. Возле автомастерских загорелась припаркованная машина. Произошедшее попало на видео.
По данным
В МЧС сообщают, что загоревшаяся машина — это автомобиль марки «Киа». Огонь повредил в нем моторный отсек и приборную панель. В ведомстве также отметили, что на пожаре никто не пострадал. Сейчас причина случившегося устанавливается.