Полыхающая иномарка на улице Ленина попала на видео

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области, сообщение о случившемся поступило в Центр управления кризисными ситуациями в 11 часов 59 минут. На место происшествия отправились два пожарных расчета в составе 6 человек и 2 спецмашин. Уже через 9 минут возгорание в иномарке было ликвидировано.

В МЧС сообщают, что загоревшаяся машина — это автомобиль марки «Киа». Огонь повредил в нем моторный отсек и приборную панель. В ведомстве также отметили, что на пожаре никто не пострадал. Сейчас причина случившегося устанавливается.