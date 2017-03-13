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15:24 (мск), источник: 36on.ru

Полыхающая иномарка на улице Ленина попала на видео

Сегодня в полдень воронежцы стали свидетелями серьезного пожара на улице Ленина. Возле автомастерских загорелась припаркованная машина. Произошедшее попало на видео.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области, сообщение о случившемся поступило в Центр управления кризисными ситуациями в 11 часов 59 минут. На место происшествия отправились два пожарных расчета в составе 6 человек и 2 спецмашин. Уже через 9 минут возгорание в иномарке было ликвидировано.

В МЧС сообщают, что загоревшаяся машина — это автомобиль марки «Киа». Огонь повредил в нем моторный отсек и приборную панель. В ведомстве также отметили, что на пожаре никто не пострадал. Сейчас причина случившегося устанавливается.

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Полыхающая иномарка на улице Ленина попала на видео
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