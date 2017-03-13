Из-за крупной коммунальной аварии жители Поворино остались без воды

Пока его нашли в Воронеже и доставили в Поворино, прошло несколько часов. В субботу, 11 марта, когда аварию на водозаборе устранили, появилась новая проблема — по городу стали рваться магистрали. Всего были выявлено 6 крупных порывов.

Герман Антипов, помощник главы администрации Поворинского района по ГО и ЧС:

«Одна из причин порывов — это то, что возможно подавали в ручном режиме воду. То есть, соответственно, давление могло быть непроизвольным, повышаться. Это одна из причин. Вторая причина — износ трубы. Ну, и третья, то, что сейчас идёт таянье грунта, и возможно, осадки дают. И в слабом месте она, соответственно, рвётся. А тут связано с тем, что воду отключили, потом подали. Видимо, эта нагрузка сработала».

К аварийным работам привлекли не только всех сотрудников городского МУПа, но и коммунальщиков из соседнего села Пески. Особенно долго без воды пришлось сидеть жителям восточной части Поворино — там были зафиксированы самые серьёзные порывы.

За водой обитатели трёх сотен домовладений ездили в центр. По сведениям из районной администрации, привести в рабочее состояние магистральные сети и пустить воду в восточный район удалось в воскресенье, 12 марта.

Елена Ракитина, жительница Поворино:

«Конечно, в такой ситуации, когда на улице очень грязно, без воды, кончено, тяжело. И ходить за ней далеко, на улицу Кирова. Вот, поэтому. А в этом районе живут бабушки одни в основном, пенсионерки. Дедушек даже нет».