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15:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Заводском шоссе грузовик насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину

На месте ДТП работают сотрудники ДТП.

Сегодня днем, 13 марта, на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда в Советском районе областного центра произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в ОГИБДД по Самаре.

Рядом с рынком «Норд» грузовик MAN сбил насмерть женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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