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16:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Двух мужчин арестовали за вооруженный налет на бар в Нижнем

Злоумышленники, угрожая продавцу винтовкой, похитили из кассы деньги и сигареты.

Двоих нижегородцев арестовали за вооруженный налет на бар в Московском районе, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В начале марта злоумышленники с пневматической винтовкой напали на сотрудницу заведения, находившуюся за прилавком, и потребовали выдать им наличность. Подозреваемые грозились убить пострадавшую, если та не выполнит их требований. В результате мужчинам удалось похитить 2 000 рублей и две пачки сигарет.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ «Разбой». Злоумышленники по решению суда заключены под стражу.

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