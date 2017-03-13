Двух мужчин арестовали за вооруженный налет на бар в Нижнем

Двоих нижегородцев арестовали за вооруженный налет на бар в Московском районе, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В начале марта злоумышленники с пневматической винтовкой напали на сотрудницу заведения, находившуюся за прилавком, и потребовали выдать им наличность. Подозреваемые грозились убить пострадавшую, если та не выполнит их требований. В результате мужчинам удалось похитить 2 000 рублей и две пачки сигарет.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ «Разбой». Злоумышленники по решению суда заключены под стражу.