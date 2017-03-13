Двух мужчин арестовали за вооруженный налет на бар в Нижнем
Злоумышленники, угрожая продавцу винтовкой, похитили из кассы деньги и сигареты.
Злоумышленники, угрожая продавцу винтовкой, похитили из кассы деньги и сигареты.
Двоих нижегородцев арестовали за вооруженный налет на бар в Московском районе, сообщает
В начале марта злоумышленники с пневматической винтовкой напали на сотрудницу заведения, находившуюся за прилавком, и потребовали выдать им наличность. Подозреваемые грозились убить пострадавшую, если та не выполнит их требований. В результате мужчинам удалось похитить 2 000 рублей и две пачки сигарет.
Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ «Разбой». Злоумышленники по решению суда заключены под стражу.