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17:39 (мск), источник: РИА Новости

ЦВО подтвердил суицид военнослужащего в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) подтвердил факт самоубийства военнослужащего в одной из воинских частей Екатеринбурга, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ЦВО.

Ранее СМИ сообщили о гибели отслужившего 10 месяцев солдата-срочника из Пермского края Дениса Хамидуллина, в них также приводится мнение родственников, считающих, что у юноши не было причин для суицида.

«В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт смерти военнослужащего в одной из воинских частей города Екатеринбурга в результате самоубийства. В результате предварительного разбирательства фактов нарушения уставных правил взаимоотношений в отношении военнослужащего не установлено», — отметил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия воинской части совместно с правоохранительными органами, уточнил представитель ЦВО.

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