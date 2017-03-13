Врачи вывели из комы женщину, упавшую в автомобиле с моста в Челябинске

«Вчера женщину вывели из медикаментозной комы. В ее состоянии наблюдается незначительная положительная динамика», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления здравоохранения администрации города Ирина Пономарева. Пострадавшая по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщало агентство, 6 марта в полдень вылетел с моста на автодорогу «Меридиан» автомобиль «Шкода Фабия», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Машина пролетела две ветки железнодорожных путей, пробила ограждение и упала на трамвайные пути на улице Труда. Женщина с многочисленными травмами поступила в горбольницу № 8, где ее прооперировали.