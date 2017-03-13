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16:30 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде главный дознаватель попалась на взятке

Бывший начальник отделения дознания Волгоградского ГУВД Марина Евдокимова привлекается к суду.

Она обвиняется в получении взятки за незаконные действия и сокрытии официальных документов (ч.3 ст. 290, ч.1 ст. 325 УК РФ).

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, Евдокимову ее знакомый попросил не привлекать к уголовной ответственности некоего Бурю, на которого поступили заявления от двух граждан о причинении им легкого вреда их здоровью.

Евдокимова пошла навстречу знакомому и по одному из заявлений не стала проводить необходимую проверку, заполучив за бездействие 30 тыс. рублей. Но тут в процесс вмешались сотрудники регионального УФСБ и службы собственной безопасности МВД России.

Свою вину Евдокимова признала в полном объеме. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда.

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