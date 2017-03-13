В Волгограде главный дознаватель попалась на взятке
Бывший начальник отделения дознания Волгоградского ГУВД Марина Евдокимова привлекается к суду.
Бывший начальник отделения дознания Волгоградского ГУВД Марина Евдокимова привлекается к суду.
Она обвиняется в получении взятки за незаконные действия и сокрытии официальных документов (ч.3 ст. 290, ч.1 ст. 325 УК РФ).
Как сообщила РИАЦ
Евдокимова пошла навстречу знакомому и по одному из заявлений не стала проводить необходимую проверку, заполучив за бездействие 30 тыс. рублей. Но тут в процесс вмешались сотрудники регионального УФСБ и службы собственной безопасности МВД России.
Свою вину Евдокимова признала в полном объеме. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда.