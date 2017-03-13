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18:44 (мск), источник: Мослента

Женщина умерла после пластической операции в московской клинике

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Источник: РИА "Новости"

Пациентка одной из столичных клиник скончалась через день после проведения пластической операции. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

11 марта, на следующий день после проведения пластической операции, в одной из клиник на Ольховской улице в Москве пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение.
Юлия Иванова Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве

«Несмотря на окaзанную помощь, 48-летняя женщина скончалась», — сообщила Иванова.

По предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают сотрудников клиники. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

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