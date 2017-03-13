Женщина умерла после пластической операции в московской клинике
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.
Пациентка одной из столичных клиник скончалась через день после проведения пластической операции. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
11 марта, на следующий день после проведения пластической операции, в одной из клиник на Ольховской улице в Москве пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение.
«Несмотря на окaзанную помощь, 48-летняя женщина скончалась», — сообщила Иванова.
По предварительным данным, смерть наступила