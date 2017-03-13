Женщина умерла после пластической операции в московской клинике

11 марта, на следующий день после проведения пластической операции, в одной из клиник на Ольховской улице в Москве пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение.

Юлия Иванова Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве