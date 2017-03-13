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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Два брата спустя 16 лет ответят перед законом за жестокое убийство

13 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. За убийство двух бобруйчан Могилевским областным судом братья Магомед и Намиг Оджахвердиевы (гражданин Казахстана и гражданин Грузии) приговорены к 24 и 25 годам лишения свободы соответственно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в суде.

Источник: БЕЛТА

Преступление было совершено в сентябре 2001 года. Житель Бобруйска стал жертвой разбойного нападения, которое завершилось убийством с особой жестокостью.

«Обвиняемые, достоверно зная, что у индивидуального предпринимателя имеется в наличии крупная сумма денежных средств, с целью непосредственного завладения его имуществом напали на него, применив насилие, нанеся ему множество ударов по голове, от которых потерпевший в результате открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. После этого преступники завладели имуществом мужчины в особо крупном размере на общую сумму более Вr9 млн (неденоминированных)», — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, после совершения убийства обвиняемые, действуя из корыстных побуждений, с целью непосредственного завладения имуществом потерпевшего и его супруги, воспользовавшись ключами, проникли в их квартиру. То, что в доме была женщина и двое малолетних детей, преступников не смутило. Угрожая ножом, они связали женщину и ее малолетних детей, всунули им в рот кляпы и потребовали немедленной передачи денег. Обыскав квартиру, братья завладели деньгами и имуществом еще почти на $70 тыс. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, они решили не оставлять свидетелей и, открыв вентили конфорок газовой плиты на кухне, скрылись с места преступления. Но довести задуманное до конца не смогли, т.к. соседи, услышав крики о помощи, своевременно вызвали сотрудников органов внутренних дел, газ был перекрыт, а женщина и ее малолетняя дочь спасены. Однако от механической асфиксии наступила смерть ее сына.

Почти 11 лет это преступление оставалось нераскрытым. Все это время проводилась систематическая работа по его раскрытию, устанавливалось местонахождение подозреваемых лиц.

Благодаря целенаправленной совместной работе следствия, сотрудников органов внутренних дел, Комитета судебных экспертиз, а также правоохранительных органов России было установлено местонахождение подозреваемых.

Предполагаемые преступники — братья Магомед и Намиг Оджахвердиевы — были найдены в России, но задерживать их не пришлось: оба отбывали длительные сроки в колониях за бандитизм.

В прошлом году после длительных процедур российская Фемида приняла решение о временной, на три месяца, выдаче братьев белорусской стороне для проведения следствия.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Магомеда за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 207, п.п.2, 12, 15 ч.2 ст. 139, ч.1 ст. 14, п.п.1, 2, 5, 12, 15 ч.2 ст. 139 УК РБ; в отношении Намига за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 207, п.п. 2, 6, 12, 15, 16 ч.2 ст. 139, ч.1 ст. 14, п.п.1, 2, 5, 12, 15, 16 ч.2 ст. 139 УК РБ.

Оба брата признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, и угрозы применения такого насилия, с целью непосредственного завладения имуществом (разбое), совершенном повторно, группой лиц, с проникновением в жилище, с целью завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого телесного повреждения.

Магомед Оджахвердиев признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем, группой лиц и в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийстве) двух и более лиц, заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом, сопряженном с разбоем, группой лиц. В аналогичных преступлениях обвиняется и его брат Намиг. Они приговорены к 24 и 25 годам лишения свободы соответственно.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. Братья освобождены от назначенного наказания по ч.3 ст. 207 (разбой) УК РБ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сказали в областном суде.

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