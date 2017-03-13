Два брата спустя 16 лет ответят перед законом за жестокое убийство

Преступление было совершено в сентябре 2001 года. Житель Бобруйска стал жертвой разбойного нападения, которое завершилось убийством с особой жестокостью.

«Обвиняемые, достоверно зная, что у индивидуального предпринимателя имеется в наличии крупная сумма денежных средств, с целью непосредственного завладения его имуществом напали на него, применив насилие, нанеся ему множество ударов по голове, от которых потерпевший в результате открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. После этого преступники завладели имуществом мужчины в особо крупном размере на общую сумму более Вr9 млн (неденоминированных)», — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, после совершения убийства обвиняемые, действуя из корыстных побуждений, с целью непосредственного завладения имуществом потерпевшего и его супруги, воспользовавшись ключами, проникли в их квартиру. То, что в доме была женщина и двое малолетних детей, преступников не смутило. Угрожая ножом, они связали женщину и ее малолетних детей, всунули им в рот кляпы и потребовали немедленной передачи денег. Обыскав квартиру, братья завладели деньгами и имуществом еще почти на $70 тыс. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, они решили не оставлять свидетелей и, открыв вентили конфорок газовой плиты на кухне, скрылись с места преступления. Но довести задуманное до конца не смогли, т.к. соседи, услышав крики о помощи, своевременно вызвали сотрудников органов внутренних дел, газ был перекрыт, а женщина и ее малолетняя дочь спасены. Однако от механической асфиксии наступила смерть ее сына.

Почти 11 лет это преступление оставалось нераскрытым. Все это время проводилась систематическая работа по его раскрытию, устанавливалось местонахождение подозреваемых лиц.

Благодаря целенаправленной совместной работе следствия, сотрудников органов внутренних дел, Комитета судебных экспертиз, а также правоохранительных органов России было установлено местонахождение подозреваемых.