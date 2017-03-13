Пьяный петербуржец кидался на автомобили в Купчино
Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны.
Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны.
12 марта утром сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, побившего четыре машины во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает «Водитель Петербурга».
Злоумышленник был пьян.
Неадекватного мужчину, который бил руками и ногами припаркованные автомобили заметили на Загребском бульваре во время патрулирования территории.
Человек в состоянии алкогольного опьянения успел повредить четыре автомобиля: у двух Chevrolet, Toyota и «Газели» была повреждена краска, а на кузовах остались вмятина и царапины.
В отношении дебошира заведено уголовное дело.