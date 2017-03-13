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16:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пьяный петербуржец кидался на автомобили в Купчино

Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Источник: Reuters

12 марта утром сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, побившего четыре машины во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает «Водитель Петербурга».

Злоумышленник был пьян.

Неадекватного мужчину, который бил руками и ногами припаркованные автомобили заметили на Загребском бульваре во время патрулирования территории.

Человек в состоянии алкогольного опьянения успел повредить четыре автомобиля: у двух Chevrolet, Toyota и «Газели» была повреждена краска, а на кузовах остались вмятина и царапины.

В отношении дебошира заведено уголовное дело.

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