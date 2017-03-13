В петербургском метро орудует банда с Северного Кавказа
Группа молодых мужчин кавказской национальности открыто грабит пассажиров метрополитена.
Группа молодых мужчин кавказской национальности открыто грабит пассажиров метрополитена.
В Петербурге группа выходцев с Северного Кавказа систематически грабит пассажиров подземки, сообщает «Piter.tv».
В правоохранительных органах признали, что инцидент с ограблением пассажирки не единичен, полиции известно о серии ограблений в метро при похожих обстоятельствах.
Последний инцидент произошел 10 марта, когда между «Владимирской» и «Пушкинской» мужчина вытащил у девушки из рюкзака телефон и кошелек.
Девушка заметила попытку вытащить кошелек, но встретила отпор друзей грабителя.
Преступника задержали курсанты, но сотрудники полиции отпустили вора.