В петербургском метро орудует банда с Северного Кавказа

В Петербурге группа выходцев с Северного Кавказа систематически грабит пассажиров подземки, сообщает «Piter.tv».

В правоохранительных органах признали, что инцидент с ограблением пассажирки не единичен, полиции известно о серии ограблений в метро при похожих обстоятельствах.

Последний инцидент произошел 10 марта, когда между «Владимирской» и «Пушкинской» мужчина вытащил у девушки из рюкзака телефон и кошелек.

Девушка заметила попытку вытащить кошелек, но встретила отпор друзей грабителя.

Преступника задержали курсанты, но сотрудники полиции отпустили вора.