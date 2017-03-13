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17:03 (мск), источник: Volga News

Экс-главу сельского поселения Новый Буян подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Красноярском районе возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» в отношении бывшего главы сельского поселения Новый Буян. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее Красноярская районная прокуратура проверяла исполнение жилищного законодательства в администрации сельского поселения. Выяснилось, что в январе 2016 г. глава сельского поселения вынес постановление о переводе в специализированный жилой фонд муниципальной квартиры, в которой проживала семья с двумя детьми.

В марте 2016 г. жилье по договору найма служебного жилого помещения предоставили тренеру-преподавателю спортшколы с. Красный Яр, расположенной более чем за 50 км от Нового Буяна. При этом гражданка не имела права на получение жилого помещения, фактически проживала в другом селе, а в очереди на получение муниципального жилья состояло свыше 26 нуждающихся местных жителей.

После смерти родителей в апреле-мае 2016 г., детей 15 и девяти лет передали под опеку родственникам в другие районы области.

По представлению прокуратуры орган местного самоуправления инициировал расторжение незаконной сделки. Решением Красноярского районного суда договор найма служебного жилья признан недействительным.

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