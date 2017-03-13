Полиция пресекла незаконную продажу технического спирта на одной из оптовых баз в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Нижнему Новгороду, в ходе проверки деятельности оптовой базы, расположенной на улице Бекетова, был установлен факт продажи технического спирта без соответствующих товарно-сопроводительных документов и лицензии.

Из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято 45 литров спирта.

В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение законодательства Российской Федерации, составлены два протокола об административных правонарушениях по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по статье 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».