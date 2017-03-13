Полиция пресекла незаконную продажу технического спирта на одной из оптовых баз в Нижнем Новгороде
В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение законодательства Российской Федерации, составлены два протокола.
В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение законодательства Российской Федерации, составлены два протокола.
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Из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято 45 литров спирта.
В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение законодательства Российской Федерации, составлены два протокола об административных правонарушениях по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по статье 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».