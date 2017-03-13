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17:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Подростка без сознания на крыше дома в Октябрьском районе Иркутска обнаружили жильцы

Подростка без сознания обнаружили жильцы 5-этажного дома в Октябрьском районе Иркутска. Школьник в больнице.

В себя он пока не пришёл. Его личность полиция установила. По словам очевидцев, двое подростков поднялись на крышу. Соседи вызвали спасателей. Когда те приехали, парень уже находился на крыше один и в бессознательном состоянии. Его знакомый скрылся. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области, предполагаемые причины потери сознания — травма либо алкогольное опьянение. Версия суицида исключена.

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