Подростка без сознания на крыше дома в Октябрьском районе Иркутска обнаружили жильцы

В себя он пока не пришёл. Его личность полиция установила. По словам очевидцев, двое подростков поднялись на крышу. Соседи вызвали спасателей. Когда те приехали, парень уже находился на крыше один и в бессознательном состоянии. Его знакомый скрылся. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области, предполагаемые причины потери сознания — травма либо алкогольное опьянение. Версия суицида исключена.