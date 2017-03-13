В Омске на Нефтезаводской пенсионерка попала под колеса маршрутки

ДТП произошло сегодня около 15:50 на улице Нефтезаводская. Пассажирская «ГАЗель Некст», ехавшая по маршруту № 387, в районе дома № 21 (за остановкой «Магистральная») сбила 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД по Омской области.

В салоне маршрутки, за рулем которой был 37-летний водитель, находились 4 пассажира. Никому из них медицинская помощь не потребовалась. Обстоятельства ДТП уточняются.