Мошенники нашли новый способ обманывать продавцов недвижимости
В РК участились попытки мошенников завладеть чужими деньгами под предлогом зачисления залога за понравившуюся квартиру, сообщает krisha.kz.
В РК участились попытки мошенников завладеть чужими деньгами под предлогом зачисления залога за понравившуюся квартиру, сообщает krisha.kz.
В связи с чем просим продавцов быть бдительными и не пренебрегать правилами безопасности при использовании банковских карточек!
Как правило, ситуация развивается по следующему сценарию: звонит потенциальный покупатель, говорит, что готов приобрести недвижимость и его устраивают все ваши условия. Позже выясняется, что человек сейчас находится в другом городе и в ближайшие дни не сможет приехать. Обговаривается дата визита, срок освобождения квартиры, условия оформления и прочие детали. Через
Помните, зная код CVV и шифр подтверждения, мошенники благополучно спишут с вашей карты всю имеющуюся сумму.
Будьте внимательны и осторожны! Случаи, когда реальный покупатель зачислял аванс без просмотра квартиры, торга и оформления задатка, нам неизвестны. Зато истории о попытках подобных разводов с каждым днём приходится слышать всё чаще.
Благодарим читателей, которые оказались бдительными и поделились информацией, чтобы предотвратить подобные случаи.