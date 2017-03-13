Мошенники нашли новый способ обманывать продавцов недвижимости

В связи с чем просим продавцов быть бдительными и не пренебрегать правилами безопасности при использовании банковских карточек!

Как правило, ситуация развивается по следующему сценарию: звонит потенциальный покупатель, говорит, что готов приобрести недвижимость и его устраивают все ваши условия. Позже выясняется, что человек сейчас находится в другом городе и в ближайшие дни не сможет приехать. Обговаривается дата визита, срок освобождения квартиры, условия оформления и прочие детали. Через какое-то время лжепокупатель предлагает внести залог, для чего просит отправить номер банковского счёта. После сообщает, что транзакция не проходит и необходимы номер карты и другие данные, указанные на ней. Далее покупатель поражает вас внезапным отказом от сделки, а вы обнаруживаете пропажу денег.

Помните, зная код CVV и шифр подтверждения, мошенники благополучно спишут с вашей карты всю имеющуюся сумму.

Будьте внимательны и осторожны! Случаи, когда реальный покупатель зачислял аванс без просмотра квартиры, торга и оформления задатка, нам неизвестны. Зато истории о попытках подобных разводов с каждым днём приходится слышать всё чаще.

Благодарим читателей, которые оказались бдительными и поделились информацией, чтобы предотвратить подобные случаи.