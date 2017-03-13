Глыба льда обрушилась с крыши дома на припаркованный «Ленд Ровер» в Иркутске

Автомобиль получил значительные повреждения кузова, лобового стекла, пострадал салон. По словам его хозяина, глыба изо льда и снега обрушилась над подъездом. Только по счастливой случайности людей там в этот момент не было. Толщина некоторых кусков льда — больше 10 сантиметров. Автовладелец намерен взыскивать ущерб через суд.