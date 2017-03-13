Водитель такси с 4,35 промилле алкоголя в крови задержан в Барановичах

Инцидент произошел 12 марта в 22.15. Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГАИ осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения. На ул. Притыцкого в поле зрения инспекторов попал автомобиль такси марки «Рено». Характер движения транспортного средства вызвал подозрения в адекватности водителя. За рулем машины оказался 36-летний житель Барановичей практически в невменяемом состоянии — мужчина с трудом мог произнести свое имя.

По результатам медосвидетельствования концентрация алкоголя в крови водителя составила 4,35 промилле. В отношении таксиста составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.