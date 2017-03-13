Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Финал КМ по биатлону: Россия бросила в бой молодых
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
8Тайский День слона
17:45 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель такси с 4,35 промилле алкоголя в крови задержан в Барановичах

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси в состоянии сильного алкогольного опьянения задержан в Барановичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГОВД Ольга Сакута.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 12 марта в 22.15. Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГАИ осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения. На ул. Притыцкого в поле зрения инспекторов попал автомобиль такси марки «Рено». Характер движения транспортного средства вызвал подозрения в адекватности водителя. За рулем машины оказался 36-летний житель Барановичей практически в невменяемом состоянии — мужчина с трудом мог произнести свое имя.

По результатам медосвидетельствования концентрация алкоголя в крови водителя составила 4,35 промилле. В отношении таксиста составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
В Киеве замуровали вход в центральное отделение Сбербанка
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% из-за курсов валют
Таиландским слонам накрыли фруктовые шведские столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь