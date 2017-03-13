Водитель такси с 4,35 промилле алкоголя в крови задержан в Барановичах
13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси в состоянии сильного алкогольного опьянения задержан в Барановичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГОВД Ольга Сакута.
13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси в состоянии сильного алкогольного опьянения задержан в Барановичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГОВД Ольга Сакута.
Инцидент произошел 12 марта в 22.15. Сотрудники
По результатам медосвидетельствования концентрация алкоголя в крови водителя составила 4,35 промилле. В отношении таксиста составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.