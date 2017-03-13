В Сызрани по материалам ФСБ на инспектора Ростехнадзора завели дело
Инспектор управления Ростехнадзора подозревается в получении взятки за подписание документа.
Инспектор управления Ростехнадзора подозревается в получении взятки за подписание документа.
Следственным отделом Сызрани в отношении государственного инспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью
По версии следствия, 17 февраля 2017 года инспектор Управления Ростехнадзора, исполняя возложенные на него должностные обязанности, получил от индивидуального предпринимателя взятку, в сумме 30 тысяч рублей за подписание документа — замечания по объекту «Техническое перевооружение сети газоснабжения».
Расследование уголовного дела, оперативное сопровождение по которому осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области, продолжается.