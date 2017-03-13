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18:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани по материалам ФСБ на инспектора Ростехнадзора завели дело

Инспектор управления Ростехнадзора подозревается в получении взятки за подписание документа.

Следственным отделом Сызрани в отношении государственного инспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 17 февраля 2017 года инспектор Управления Ростехнадзора, исполняя возложенные на него должностные обязанности, получил от индивидуального предпринимателя взятку, в сумме 30 тысяч рублей за подписание документа — замечания по объекту «Техническое перевооружение сети газоснабжения».

Расследование уголовного дела, оперативное сопровождение по которому осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области, продолжается.

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