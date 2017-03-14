В Самаре суд рассмотрит дело о взятке в 13 млн 500 тысяч рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя центрального совета — председателя совета Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» и адвоката Палаты адвокатов Москвы обвиняемых в посредничестве во взяточничестве, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В мае 2016 года общественник и адвокат предложили директору ООО «Истоки» свое посредничество в передаче взятки в размере 13 миллионов 500 тысяч рублей судье Президиума Верховного суда Российской Федерации за вынесение им решения об отмене постановлений Арбитражного суда Ульяновской области и Арбитражного суда Поволжского округа и направление дела на новое рассмотрение в соответствующий суд.

28 июля 2016 года злоумышленники, получили от директора «Истоков» часть требуемой взятки — 125 тысяч рублей и муляжа денег, общим номиналом пять миллионов 375 тысяч рублей, для дальнейшего предложения посредничества в передаче взятки судье Президиума Верховного Суда России.

В ходе расследования уголовного дела проведено несколько обысков, объемная фоноскопическая экспертиза, проанализировано большое количество детализаций телефонных разговоров по нескольким регионам.

Уголовное дело рассмотрит суд Ленинского района Самары.

За преступление, в котором обвиняются председатель совета общественной организации и адвокат, грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.