Трое в масках отняли пиццу у курьера в Москве
Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.
Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении курьера по доставке пиццы, сообщает
Как рассказал полицейским курьер, он приехал на адрес доставки к одному из домов по улице Знаменская. К нему подошли трое неизвестных в черных масках, похитили две коробки с пиццей и скрылись.
Злоумышленниками оказались жители столицы в возрасте от 20 до 23 лет. Как оказалось, они и заказывали пиццу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.