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18:51 (мск), источник: m24.ru

Трое в масках отняли пиццу у курьера в Москве

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении курьера по доставке пиццы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как рассказал полицейским курьер, он приехал на адрес доставки к одному из домов по улице Знаменская. К нему подошли трое неизвестных в черных масках, похитили две коробки с пиццей и скрылись.

Злоумышленниками оказались жители столицы в возрасте от 20 до 23 лет. Как оказалось, они и заказывали пиццу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

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