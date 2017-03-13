«Золотая» щука: за рыбалку палкой сельчанин заплатит $7 тыс

Жителей деревни Осово обнаружили на озере Червоном, находящемся в Житковичском районе.

«Молодой человек ночью глушил нерестящуюся рыбу палкой. Таким образом ему удалось добыть 67 особей щуки», — сказали в инспекции.

Там также сообщили, что его односельчанин рыбачил на притоке «пауком» и словил 30 щук, еще двое — несли мешки с уловом (46 и 26 щук). В инспекции уточнили, что по всем четырем случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел. При этом всем браконьерам нужно будет заплатить по 207 рублей за каждую особь — так, только «рыбак» с палкой за свой улов получит почти 14 тысяч рублей.

С 1 марта по 15 апреля ловля щуки будет запрещена в Минской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Брестской областях, в Витебской области запрет сдвинут по времени — с 9 марта по 25 апреля.