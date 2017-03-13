СК: кураторы из «групп смерти» работают из-за рубежа

Случаи попыток самоубийства среди детей из-за участия в так называемых «группах смерти» начали регистрироваться в Беларуси. Один из инцидентов произошел 1 марта в Минске — девушка из столичной области чуть не покончила с собой из-за наставлений «кураторов» в небезопасном сообществе в одной из социальных сетей.

«На сегодня по уголовному делу установлено, что IP-адреса так называемых кураторов — за пределами Беларуси», — сообщил Карпиков.

По словам представителя СК, законодательство предусматривает и подобные случаи — белорусские правоохранители уже направили в Россию информацию по данному вопросу, так как «куратор» был из России.

Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено за доведение до самоубийства подростка из Витебска — девушку также удалось спасти, сейчас она находится под наблюдением психиатров.