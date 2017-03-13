СК: кураторы из «групп смерти» работают из-за рубежа
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Так называемые кураторы «групп смерти»,
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Так называемые кураторы «групп смерти»,
Случаи попыток самоубийства среди детей
«На сегодня по уголовному делу установлено, что
По словам представителя СК, законодательство предусматривает и подобные случаи — белорусские правоохранители уже направили в Россию информацию по данному вопросу, так как «куратор» был из России.
Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено за доведение до самоубийства подростка из Витебска — девушку также удалось спасти, сейчас она находится под наблюдением психиатров.