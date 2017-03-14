В Воронеже из-за пожара в трехкомнатной квартире эвакуировали 6 человек

Вечером в понедельник, 13 марта, в Воронеже произошел пожар в жилой пятиэтажке. Сообщение о ЧП на Лизюкова, 51 поступило в 20:06. На место направили сразу 4 пожарных отделения. Им удалось ликвидировать возгорание в 20:48.

«В результате пожара в трехкомнатной квартире в комнате огонь повредил мебель и постельные принадлежности на площади 10 квадратных метров, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС. — Сотрудниками пожарной охраны эвакуировано 6 человек».

По предварительным данным, пострадал один человек. На месте ЧП работали 12 сотрудников МЧС.