В Новосибирске женщина умерла из-за того, что спасатели не смогли подъехать

Трагедия произошла вчера, 13 марта, в Калининском районе. В 16 часов загорелся частный дом на улице Чкалова. Спецмашины столкнулись с трудностями проезда к дому. Спасатели вынесли из полыхающего здания женщину. Врачи тем временем шли пешком, потому что скорая забуксовала на некотором расстоянии от места ЧП.

В результате женщина скончалась, сообщает группа «АСТ-54».