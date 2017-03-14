В Новосибирске женщина умерла из-за того, что спасатели не смогли подъехать
Пожарные и скорая помощь не смогли пробраться к горящему дому.
Пожарные и скорая помощь не смогли пробраться к горящему дому.
Трагедия произошла вчера, 13 марта, в Калининском районе. В 16 часов загорелся частный дом на улице Чкалова. Спецмашины столкнулись с трудностями проезда к дому. Спасатели вынесли из полыхающего здания женщину. Врачи тем временем шли пешком, потому что скорая забуксовала на некотором расстоянии от места ЧП.
В результате женщина скончалась, сообщает группа «АСТ-54».