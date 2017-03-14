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03:16 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке четверо моряков, предположительно, отравились метиловым спиртом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. По факту смерти четырех членов экипажа рыболовецкого судна «Изумруд» на Камчатке возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Уголовное дело возбуждено по статье… «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей… повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказал представитель следственного управления.

Он добавил, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства ЧП, а также причины гибели моряков.

Вместе с тем, как сообщил агентству РИА Новости источник в краевом минтрансе, судно «Изумруд» пришвартовалось в порту столицы Камчатки утром во вторник. На борту находились тела четверых членов экипажа.

«По предварительным данным, перед смертью мужчины пили метиловый спирт. Еще четыре моряка с тяжелым отравлением госпитализированы в Камчатскую краевую больницу», — сообщил собеседник агентства.

Среднее рыболовное морозильное судно «Изумруд» принадлежит камчатской компании «Звезда Востока». Порт приписки — Петропавловск-Камчатский.

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