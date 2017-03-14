На Камчатке четверо моряков, предположительно, отравились метиловым спиртом

«Уголовное дело возбуждено по статье… «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей… повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказал представитель следственного управления.

Он добавил, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства ЧП, а также причины гибели моряков.

Вместе с тем, как сообщил агентству РИА Новости источник в краевом минтрансе, судно «Изумруд» пришвартовалось в порту столицы Камчатки утром во вторник. На борту находились тела четверых членов экипажа.

«По предварительным данным, перед смертью мужчины пили метиловый спирт. Еще четыре моряка с тяжелым отравлением госпитализированы в Камчатскую краевую больницу», — сообщил собеседник агентства.