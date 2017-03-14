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03:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Трое хабаровчан оказались в больнице по вине спешащего автолюбителя

Мужчина признался, что хотел преодолеть намеченный маршрут побыстрее.

В субботу вечером у автомобильной развязки близ остановки «Депо-2» произошла авария, в которой пострадали три человека. Они были доставлены в больницу с одинаковой жалобой — травма головы, сообщает портал «Губерния».

Двое из пострадавших ехали на задних сиденьях в салоне «Тойоты Кресты». Белый седан двигался по улице Трехгорной в направлении Амурского моста. Автомобиль нарушителя — «Тойота Марк-2» — появился справа, съехав с эстакады.

Водитель «Марка» признался, что хотел проехать быстрее других. Мужчина собирался двигаться в сторону улицы Воронежской. Приближающуюся с этого направления «Кресту», по словам нарушителя, он не заметил.

Оспаривать свою вину горожанин не стал. Возмещать ущерб ему придется своими силами: полис ОСАГО оказался просроченным. За точно такое же упущение автоинспекторы выписали штраф и водителю «Кресты».

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