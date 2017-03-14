Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Самойлову в Киеве ждут неприятности: предостерегают депутаты Рады
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
03:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Работницу клининговой компании Хабаровска подозревают в краже у клиента

Во время уборки из квартиры пропала крупная сумма денег.

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Сотрудники уголовного розыска ОП№ 6 УМВД России по г. Хабаровску задержали местную жительницу, которая во время уборки в квартире клиента похитила порядка 115 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы за помощью обратился житель Центрального района краевой столицы. У мужчины из квартиры пропала крупная сумма денег — порядка 115 тысяч рублей. Сбережения потерпевший хранил как в рублях, так и в иностранной валюте.

Заявитель пояснил, что в гости малознакомых людей он не приглашал, застолий не устраивал. Единственным человеком, на кого у него пало подозрение, была работница компании по уборке помещений. Одну в квартире женщину хабаровчанин не оставлял, своего комплекта ключей у домработницы не было.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность злоумышленницы к краже. 46-летняя ранее не судимая подозреваемая дала признательные показания. Со слов задержанной, она знала, где потерпевший хранит денежные средства и во время одного из посещений квартиры совершила хищение конверта с купюрами. Деньги подозреваемая потратила на собственные цели.

В отношении задержанной избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Ваш личный доктор": Красота на кончике иглы
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
В Раду внесен законопроект о запрете двойного гражданства
Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 млн человек
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
«Челси» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь