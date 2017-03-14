Работницу клининговой компании Хабаровска подозревают в краже у клиента
Во время уборки из квартиры пропала крупная сумма денег.
Во время уборки из квартиры пропала крупная сумма денег.
Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.
Сотрудники уголовного розыска ОП№ 6 УМВД России по г. Хабаровску задержали местную жительницу, которая во время уборки в квартире клиента похитила порядка 115 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в
В правоохранительные органы за помощью обратился житель Центрального района краевой столицы. У мужчины из квартиры пропала крупная сумма денег — порядка 115 тысяч рублей. Сбережения потерпевший хранил как в рублях, так и в иностранной валюте.
Заявитель пояснил, что в гости малознакомых людей он не приглашал, застолий не устраивал. Единственным человеком, на кого у него пало подозрение, была работница компании по уборке помещений. Одну в квартире женщину хабаровчанин не оставлял, своего комплекта ключей у домработницы не было.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность злоумышленницы к краже. 46-летняя ранее не судимая подозреваемая дала признательные показания. Со слов задержанной, она знала, где потерпевший хранит денежные средства и во время одного из посещений квартиры совершила хищение конверта с купюрами. Деньги подозреваемая потратила на собственные цели.
В отношении задержанной избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния.