Эксперты выявили причину крушения «Еврокоптера» в Приморье

Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.

Ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия в зоне полета стали причиной крушения вертолета «Еврокоптер» в районе поселка Тавричанка Надеждинского района Приморья. К такому выводу пришли эксперты комиссии Межгосударственного авиационного комитета после проведенного расследования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, 2 апреля 2016 года вертолет «Еврокоптер», находящийся в аренде у ООО «Восточный страховой альянс» (владелец — ООО «Приморская лизинговая компания»), совершил жесткую посадку в районе поселка Тавричанка Надеждинского района Приморского края. На борту находился один человек — пилот воздушного судна, который в результате крушения скончался на месте.

Выяснением причин крушения вертолета занималась комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая вчера опубликовала результаты своего расследования.

«Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета явилась потеря КВС пространственной ориентировки в метеоусловиях, не соответствующих полетам по ПВП (в условиях потери видимости наземных ориентиров и линии естественного горизонта), что привело к неконтролируемому снижению и столкновению вертолета с поверхностью земли», — говорится на сайте МАК.

По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.