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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Пропавший приморец найден во Владивостоке

Сергей Осинцев, пропавший 8 марта, найден живым, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщало ИА Дейта, 8 марта родственники Сергея потеряли связь с мужчиной и обратились за помощью в правоохранительные органы и в соцсети. Однако накануне 29-летний приморец был обнаружен живым.

«СЕРГЕЙ О. НАЙДЕН! ЖИВ! Спасибо всем большое за помощь! Мы в редких случаях спрашиваем подробности: где был, с кем и т.д! ПОТОМУ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕК ЖИВ!», — говорится в сообщении на сайте Примпоиска.

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