Пропавший приморец найден во Владивостоке

Как сообщало ИА Дейта, 8 марта родственники Сергея потеряли связь с мужчиной и обратились за помощью в правоохранительные органы и в соцсети. Однако накануне 29-летний приморец был обнаружен живым.

«СЕРГЕЙ О. НАЙДЕН! ЖИВ! Спасибо всем большое за помощь! Мы в редких случаях спрашиваем подробности: где был, с кем и т.д! ПОТОМУ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕК ЖИВ!», — говорится в сообщении на сайте Примпоиска.