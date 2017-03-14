Машина ушла под землю напротив арены «Ерофей» в Хабаровске

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Погрузчик провалился под землю на одной из улиц Хабаровска. Обвал произошёл на улице Павла Морозова, в связи с чем, движение в этом районе было затруднено, а маршрут некоторых городских автобусов будет на время пересмотрен, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Хабаровска Александр Баранов. Инцидент произошёл рано утром, 14 марта. Строительный погрузчик Shantui занимался очисткой снега с обочины, после чего и ушел под землю напротив арены «Ерофей». В обвале оказалась вся задняя часть спецтранспорта, и своим ходом выбраться он не смог.

Как отметил Александр Баранов, сотрудники ГИБДД до сих пор дежурят на месте происшествия.

— Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В целях обеспечения безопасности дорожного движения было частично перекрыто движение от улицы Индустриальной до улицы Флегонтова в сторону центра города. До сих пор на месте происшествия работают экипажи, туда уже выехало наше руководство, вместе с администрацией города. Пока решается вопрос того, как именно будет выполняться восстановление данного участка дороги, — сообщил Александр Баранов.

Через несколько часов после происшествия погрузчик удалось вытащить из западни, а саму яму огородили забором. В связи с этим, движение по улице Павла Морозова было затруднено. Как сообщают очевидцы, утром на городской магистрали образовалась пробка. Однако Александр Баранов сообщил о том, что в данный момент никакой пробки нет.

— Утром на Павла Морозова образовалась пробка, однако на данный момент она уже рассосалась. Сейчас изменен маршрут в сторону города общественного транспорта и большегрузов. Транспорт будет ходить через улицу Индустриальную и по Краснореченской. Это что касается направления в сторону города. А вот что касается движения в сторону Южного района, то пока решается вопрос о изменение движения. Но скорее всего, будет принято решение о закрытии дороги, поскольку её необходимо ремонтировать. При этом Госавтоинспекция просит водителей заранее продумывать свой маршрут в связи с образовавшимися трудностями на дорогах. Пока лучше всего воспользоваться улицей Краснореченская в целях обеспечения безопасности своего движения ну и в целях экономии личного времени, — добавил Александр Баранов.