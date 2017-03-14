Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
05:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Машина ушла под землю напротив арены «Ерофей» в Хабаровске

Из-за образовавшейся посреди дороги ямы, маршрут общественного транспорта будет изменён.

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Погрузчик провалился под землю на одной из улиц Хабаровска. Обвал произошёл на улице Павла Морозова, в связи с чем, движение в этом районе было затруднено, а маршрут некоторых городских автобусов будет на время пересмотрен, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Хабаровска Александр Баранов. Инцидент произошёл рано утром, 14 марта. Строительный погрузчик Shantui занимался очисткой снега с обочины, после чего и ушел под землю напротив арены «Ерофей». В обвале оказалась вся задняя часть спецтранспорта, и своим ходом выбраться он не смог.

Как отметил Александр Баранов, сотрудники ГИБДД до сих пор дежурят на месте происшествия.

— Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В целях обеспечения безопасности дорожного движения было частично перекрыто движение от улицы Индустриальной до улицы Флегонтова в сторону центра города. До сих пор на месте происшествия работают экипажи, туда уже выехало наше руководство, вместе с администрацией города. Пока решается вопрос того, как именно будет выполняться восстановление данного участка дороги, — сообщил Александр Баранов.

Через несколько часов после происшествия погрузчик удалось вытащить из западни, а саму яму огородили забором. В связи с этим, движение по улице Павла Морозова было затруднено. Как сообщают очевидцы, утром на городской магистрали образовалась пробка. Однако Александр Баранов сообщил о том, что в данный момент никакой пробки нет.

— Утром на Павла Морозова образовалась пробка, однако на данный момент она уже рассосалась. Сейчас изменен маршрут в сторону города общественного транспорта и большегрузов. Транспорт будет ходить через улицу Индустриальную и по Краснореченской. Это что касается направления в сторону города. А вот что касается движения в сторону Южного района, то пока решается вопрос о изменение движения. Но скорее всего, будет принято решение о закрытии дороги, поскольку её необходимо ремонтировать. При этом Госавтоинспекция просит водителей заранее продумывать свой маршрут в связи с образовавшимися трудностями на дорогах. Пока лучше всего воспользоваться улицей Краснореченская в целях обеспечения безопасности своего движения ну и в целях экономии личного времени, — добавил Александр Баранов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Журналист ИА AmurMedia стал победителем Всероссийского конкурса "Правда и справедливость"
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 млн человек
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
«Челси» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь