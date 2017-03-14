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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура заинтересовалась работой бердского киоска с нелегальной водкой

В Бердске владельцы ларька наладили торговлю алкоголем под видом кафе. После скандального репортажа «Вестей» — прокуратура начала проверку. Спустя две недели корреспонденты «Вестей» решили выяснить — изменилось ли что-то в работе киоска?

Источник: Вести - Новосибирск

Кажется, хозяевам этого ларька закон не писан. По документам — пункт общественного питания. Правда, крохотный, без санузла и места для приема пищи. Тем не менее, здесь торгуют водкой. Нелегально.

Этот журналистский эксперимент мы проводим уже во второй раз. Первый — 2 недели назад. Результат был аналогичным.

В прошлый раз нарушение зафиксировали сотрудники полиции. Мы же направили запросы в контролирующие органы. В том числе в Роспотребнадзор. Туда же обратилась за помощью и бердская администрация.

Евгений Абельганс, начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации г. Бердск: «Конкретно по этому объекту в Администрацию г. Бердска поступали обращения — они все на контроле. И направлены в Роспотребнадзор. Чтобы в соответствии с действующим законодательством провести там проверки».

Елена Семенова, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердск: «Официально, ну не было у меня таких обращений. Не было. В отношении данного объекта не плановых, не внеплановых проверок нами не проводилось. Так как не было оснований».

Пока сотрудники Роспотребнадзора ждут каких-то особых письменных указаний — работой киоска заинтересовалась прокуратура.

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