Прокуратура заинтересовалась работой бердского киоска с нелегальной водкой

Кажется, хозяевам этого ларька закон не писан. По документам — пункт общественного питания. Правда, крохотный, без санузла и места для приема пищи. Тем не менее, здесь торгуют водкой. Нелегально.

Этот журналистский эксперимент мы проводим уже во второй раз. Первый — 2 недели назад. Результат был аналогичным.

В прошлый раз нарушение зафиксировали сотрудники полиции. Мы же направили запросы в контролирующие органы. В том числе в Роспотребнадзор. Туда же обратилась за помощью и бердская администрация.

Евгений Абельганс, начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации г. Бердск: «Конкретно по этому объекту в Администрацию г. Бердска поступали обращения — они все на контроле. И направлены в Роспотребнадзор. Чтобы в соответствии с действующим законодательством провести там проверки».

Елена Семенова, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердск: «Официально, ну не было у меня таких обращений. Не было. В отношении данного объекта не плановых, не внеплановых проверок нами не проводилось. Так как не было оснований».