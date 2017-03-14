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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Младенца, на коляску с которым упал снег, выпишут из больницы

Младенца, на коляску с которым упала снежная глыба, сегодня выпишут из больницы. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, 10 марта на улице Пархоменко на детскую коляску, в которой лежал ребенок, с крыши здания упал снег. Четырехмесячного малыша госпитализировали с подозрением на перелом лобной кости и сотрясение головного мозга. После обследования эти диагнозы не подтвердили.

По словам врачей, был ушиб мягких тканей. Сейчас с ребенком все в порядке. Тем не менее, региональный следственный комитет начал проверку.

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