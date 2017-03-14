Хабаровские живодерки оставлены в СИЗО до конца лета
Состоялось первое судебное слушание по громкому делу.
Состоялось первое судебное слушание по громкому делу.
Хабаровские
Во время судебного слушания было оглашено обвинительное заключение. Также подсудимым (две девушки и из 18-летний знакомый) разъяснили их права. Дело состоит из 29 томов. Подсудимым предъявлено обвинение по следующим статьям:
часть 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными;часть 2 статьи 162 УК РФ — разбой;часть 1 статьи 148 УК РФ — оскорбление чувств верующих;часть 2 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды.
Фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись.
Следующее заседание назначено на 24 марта. Напомним, заседания по делу проходят в закрытом режиме.
По версии следствия, летом 2016 года хабаровчанки издевались над животными и убивали их, снимая процесс на видео. Жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак.
Помимо этого одна из студенток неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.
Кроме того, по данным следствия, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги.