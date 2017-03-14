Офицеру-контрактнику оторвало руку на учениях в Хабаровском крае
Служащий воинской части № 46102 в Бикине Хабаровского края лишился руки на ночных стрельбах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информированный источник.
Служащий воинской части № 46102 в Бикине Хабаровского края лишился руки на ночных стрельбах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта. Сообщается, что в стволе автомата
О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.