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05:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Офицеру-контрактнику оторвало руку на учениях в Хабаровском крае

Служащий воинской части № 46102 в Бикине Хабаровского края лишился руки на ночных стрельбах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта. Сообщается, что в стволе автомата офицера-контрактника разорвался боеприпас.

О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

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