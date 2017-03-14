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05:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Иланском районе дочь сбежала в приют от пьющих родителей

Отец пожаловался на супругу, но выяснилось, что он сам злоупотребляет алкоголем.

Девочка-подросток сама попросилась в приют от пьющих родителей, сообщили в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России.

Житель Иланского района обратился в дежурную часть транспортной полиции с сообщением о пропаже дочери. По словам мужчины, девочка пропала вместе с супругой, злоупотребляющей спиртным. Стражи порядка, со своей стороны, выяснили, что глава семьи сам ведёт антиобщественный образ жизни и не чуждается алкоголя. Домашние скандалы и вынудили жену и дочь сбежать из дома. Как рассказали соседи, 16-летняя девушка зачастую находила убежище и ночлег у знакомых.

В результате девочка написала заявление с просьбой о помещении в приют, чтобы спокойно жить и учиться. Кроме того, выяснилось, что в семье есть ещё 13-летний сын, который уже сбежал из семьи к бабушке.

Супругов привлекли к административной ответственности за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Информация стала известна сотрудникам отдела опеки и попечительства Иланского района и территориальный отдел внутренних дел. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.

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