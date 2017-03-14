Очередного горе-парковщика в Хабаровске «закатали в бетон»

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Показательный и весьма доходчивый способ борьбы с автохамами продемонстрировал водитель крана-манипулятора в Хабаровске. Иномарку, перегородившую дорогу другим машинам в районе бизнес-центра «Золотые башни» на Восточном шоссе, водитель грузоподъемной машины обложил бетонными блоками, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам очевидцев, к столь радикальному и неоднозначному способу проучить нерадивого автолюбителя водитель крана прибегнул не сразу. В ожидании водителя легковушки мужчина провел больше часа. Хозяин иномарки так и не появился, поэтому манипулятору пришлось расчищать себе дорогу самостоятельно, но с пользой для дела: бетонными блоками крановщик обложил машину обидчика.

«Красавчик», «Респект водителю крана», «Правильно сделал», «С такими только так и нужно», «Жестко, но до владельца авто дойдет с первого раза», — прокомментировали происшествие интернет-пользователь.

Однако нашлись и те, кто оригинальную и трудоемкую задумку водителя грузоподъемного автомобиля не оценил.

«А если там бабулька или дедок? Записки было бы достаточно, а так это издевательство над людьми», «И не лень же было», «Как же люди любят “козлить” друг другу, все прямо такие борцы за справедливость», — негодуют пользователи соцсети, которые тем не менее остались в меньшинстве.

Как выяснилось, водителем неудачно припаркованной машины оказалась девушка.

«Хозяйка машины вышла только после 17.00 часов, освободила себе “зад” и выехала кое-как, едва не задев другую машину. Было ощущение, что горожанка просто на всех “забила”: за целый день проезд можно было и освободить! А представляете, если такая автоледи в следующий раз поставит свой транспорт точно также, и скорая до ребенка или пожилого человека не доедет вовремя?» — раскритиковали хозяйку иномарки завсегдатаи Сети.

Напомним, что борьба горожан с нерадивыми автовладельцами в Хабаровске продолжает набирать обороты. Накануне иномарку, оставленную у подъезда дома № 169 на улице Краснореченской, народные мстители буквально завалили мусорными пакетами. Кроме этого противники стихийных парковок пускают в ход помидоры, яйца, кефир, зеленку, краску, саморезы, мусор, цветочные горшки и даже юмор.