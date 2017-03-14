Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Самойлову в Киеве ждут неприятности: предостерегают депутаты Рады
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
05:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Очередного горе-парковщика в Хабаровске «закатали в бетон»

На весьма эффектное наказание автолюбитель «напросился» около известного в городе бизнес-центра.

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Показательный и весьма доходчивый способ борьбы с автохамами продемонстрировал водитель крана-манипулятора в Хабаровске. Иномарку, перегородившую дорогу другим машинам в районе бизнес-центра «Золотые башни» на Восточном шоссе, водитель грузоподъемной машины обложил бетонными блоками, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам очевидцев, к столь радикальному и неоднозначному способу проучить нерадивого автолюбителя водитель крана прибегнул не сразу. В ожидании водителя легковушки мужчина провел больше часа. Хозяин иномарки так и не появился, поэтому манипулятору пришлось расчищать себе дорогу самостоятельно, но с пользой для дела: бетонными блоками крановщик обложил машину обидчика.

«Красавчик», «Респект водителю крана», «Правильно сделал», «С такими только так и нужно», «Жестко, но до владельца авто дойдет с первого раза», — прокомментировали происшествие интернет-пользователь.

Однако нашлись и те, кто оригинальную и трудоемкую задумку водителя грузоподъемного автомобиля не оценил.

«А если там бабулька или дедок? Записки было бы достаточно, а так это издевательство над людьми», «И не лень же было», «Как же люди любят “козлить” друг другу, все прямо такие борцы за справедливость», — негодуют пользователи соцсети, которые тем не менее остались в меньшинстве.

Как выяснилось, водителем неудачно припаркованной машины оказалась девушка.

«Хозяйка машины вышла только после 17.00 часов, освободила себе “зад” и выехала кое-как, едва не задев другую машину. Было ощущение, что горожанка просто на всех “забила”: за целый день проезд можно было и освободить! А представляете, если такая автоледи в следующий раз поставит свой транспорт точно также, и скорая до ребенка или пожилого человека не доедет вовремя?» — раскритиковали хозяйку иномарки завсегдатаи Сети.

Напомним, что борьба горожан с нерадивыми автовладельцами в Хабаровске продолжает набирать обороты. Накануне иномарку, оставленную у подъезда дома № 169 на улице Краснореченской, народные мстители буквально завалили мусорными пакетами. Кроме этого противники стихийных парковок пускают в ход помидоры, яйца, кефир, зеленку, краску, саморезы, мусор, цветочные горшки и даже юмор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Журналист ИА AmurMedia стал победителем Всероссийского конкурса "Правда и справедливость"
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 млн человек
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
«Челси» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь