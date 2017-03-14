Очередного горе-парковщика в Хабаровске «закатали в бетон»
На весьма эффектное наказание автолюбитель «напросился» около известного в городе
На весьма эффектное наказание автолюбитель «напросился» около известного в городе
Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.
Показательный и весьма доходчивый способ борьбы с автохамами продемонстрировал водитель
По словам очевидцев, к столь радикальному и неоднозначному способу проучить нерадивого автолюбителя водитель крана прибегнул не сразу. В ожидании водителя легковушки мужчина провел больше часа. Хозяин иномарки так и не появился, поэтому манипулятору пришлось расчищать себе дорогу самостоятельно, но с пользой для дела: бетонными блоками крановщик обложил машину обидчика.
«Красавчик», «Респект водителю крана», «Правильно сделал», «С такими только так и нужно», «Жестко, но до владельца авто дойдет с первого раза», — прокомментировали происшествие
Однако нашлись и те, кто оригинальную и трудоемкую задумку водителя грузоподъемного автомобиля не оценил.
«А если там бабулька или дедок? Записки было бы достаточно, а так это издевательство над людьми», «И не лень же было», «Как же люди любят “козлить” друг другу, все прямо такие борцы за справедливость», — негодуют пользователи соцсети, которые тем не менее остались в меньшинстве.
Как выяснилось, водителем неудачно припаркованной машины оказалась девушка.
«Хозяйка машины вышла только после 17.00 часов, освободила себе “зад” и выехала
Напомним, что борьба горожан с нерадивыми автовладельцами в Хабаровске продолжает набирать обороты. Накануне иномарку, оставленную у подъезда дома № 169 на улице Краснореченской, народные мстители буквально завалили мусорными пакетами. Кроме этого противники стихийных парковок пускают в ход помидоры, яйца, кефир, зеленку, краску, саморезы, мусор, цветочные горшки и даже юмор.