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06:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске иномарка врезалась в маршрутку с пассажирами

ДТП произошло накануне вечером в районе торгового центра «Омский».

Вчера, 13 марта, около девяти часов вечера один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» сообщил, что возле торгового центра автомобиль «Ниссан» врезался в маршрутку № 212.

К счастью, люди не пострадали. Чего не скажешь об иномарке, которая на фотографии выглядит весьма помятой. «Все целы. “Ниссан” не очень. Фото не очень», — шутит автор публикации.

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