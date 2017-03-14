В Омске иномарка врезалась в маршрутку с пассажирами

Вчера, 13 марта, около девяти часов вечера один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» сообщил, что возле торгового центра автомобиль «Ниссан» врезался в маршрутку № 212.

К счастью, люди не пострадали. Чего не скажешь об иномарке, которая на фотографии выглядит весьма помятой. «Все целы. “Ниссан” не очень. Фото не очень», — шутит автор публикации.