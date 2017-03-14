WSJ: Трамп дал ЦРУ право уничтожать боевиков с помощью беспилотников

Как отмечает издание, такая политика не соответствует курсу администрации бывшего американского президента Барака Обамы, которая наоборот ограничила военизированную роль ЦРУ. Прежде разведывательное управление использовало беспилотники и другие инструменты разведки с целью выявления месторасположения террористов, после чего удар по целям наносили военные. Теперь ЦРУ имеет возможность проводить операции по уничтожению боевиков самостоятельно.

Wall Street Journal обращает внимание на то, что ЦРУ не должно отчитываться о количестве уничтоженных боевиков в отличие от Пентагона, который должен сообщать о большинстве совершенных авиаударов и их результатах.

По информации газеты, впервые ЦРУ воспользовалось новыми полномочиями в конце февраля, чтобы уничтожить одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Сирии по имени Абу аль-Хейра аль-Масри. Несмотря на то, что о ликвидации боевика стало позднее известно, информация о том, что операция по его уничтожению была проведена с участием ЦРУ, не разглашалась.

На данный момент ЦРУ, Пентагон и Белый дом обсуждают долгосрочную стратегию контртеррористических операций и распределяют сферы влияния, передает газета.

Представители Пентагона и ЦРУ отказались комментировать эту информацию.