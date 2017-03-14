Полицейские задержали красноярца с винтовкой на крыше

Сотрудники полиции задержали мужчину с винтовкой на крыше ДК Комбайностроителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть поступило сообщение от обеспокоенных жителей. Красноярцы рассказали, что по крыше здания ходит мужчина с оружием в руках. В короткие сроки полицейские задержали мужчину, изъяли у него винтовку и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что задержанный работает в фирме, сдающей в аренду офисы в здании. В его обязанности входит контроль за техническим состоянием строения. Мужчина пояснил, что он хотел отстрелять крыс, которые бегали на территории внутреннего двора здания.

По данному факту проводится проверка. Оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.