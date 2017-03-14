В Омске молодые парни помешали преступнику убить двоих человек — соцсети

В частности, в паблике «Инцидент Омск» аноним написал, что на улице Ермолаева произошло нападение на двух людей. По словам очевидца, у обоих ножевое ранение.

«Два проходящих парня 17 и 19 лет до приезда наряда полиции и скорой медицинской помощи, задержали преступника и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, парни вообще молодцы не растерялись, герои!!!», — сообщает автор (пунктуация и орфография сохр, — ред.).