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07:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омске молодые парни помешали преступнику убить двоих человек — соцсети

В социальных сетях появилась информация о геройском поступке двух молодых ребят.

В частности, в паблике «Инцидент Омск» аноним написал, что на улице Ермолаева произошло нападение на двух людей. По словам очевидца, у обоих ножевое ранение.

«Два проходящих парня 17 и 19 лет до приезда наряда полиции и скорой медицинской помощи, задержали преступника и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, парни вообще молодцы не растерялись, герои!!!», — сообщает автор (пунктуация и орфография сохр, — ред.).

Комментаторы поддержали порыв анонима и также похвалили парней.

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