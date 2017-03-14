Крупный пожар уничтожил жилой дом на окраине Хабаровска
Во время тушения пожара спасателям удалось вытащить из горящего дома газовые баллоны, тем самым предотвратив крупный взрыв.
Во время тушения пожара спасателям удалось вытащить из горящего дома газовые баллоны, тем самым предотвратив крупный взрыв.
Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.
Жилой дом сгорел дотла напротив 46 школы в Хабаровске. По ходу тушения пожарным удалось предотвратить взрыв, вытащив из горящего дома два газовых баллона, сообщили корр. ИА AmurMedia в
Пожар разгорелся в деревянном доме, расположенном напротив 46 школы. Ответившие на вызов сотрудники пожарной безопасности оперативно прибыли на место происшествия, однако, к сожалению, дом спасти так и не удалось.
— Частный дом горел на улице Артемовской. 13 марта в 18.55 пожарный расчет выехал на вызов и уже в 19.03 спасатели были на месте. Спустя час возгорание было полностью ликвидировано. На месте происшествия работало две автоцистерны и девять человек личного состава. К сожалению, дом спасти не удалось, и он полностью сгорел. Во время тушения пламени сотрудниками пожарной службы из горящего здания было вытащено два газовых баллона, тем самым был предотвращён крупный взрыв. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, — сообщил сотрудник
В данный момент устанавливается причина возгорания.