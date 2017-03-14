Крупный пожар уничтожил жилой дом на окраине Хабаровска

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Жилой дом сгорел дотла напротив 46 школы в Хабаровске. По ходу тушения пожарным удалось предотвратить взрыв, вытащив из горящего дома два газовых баллона, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Пожар разгорелся в деревянном доме, расположенном напротив 46 школы. Ответившие на вызов сотрудники пожарной безопасности оперативно прибыли на место происшествия, однако, к сожалению, дом спасти так и не удалось.

— Частный дом горел на улице Артемовской. 13 марта в 18.55 пожарный расчет выехал на вызов и уже в 19.03 спасатели были на месте. Спустя час возгорание было полностью ликвидировано. На месте происшествия работало две автоцистерны и девять человек личного состава. К сожалению, дом спасти не удалось, и он полностью сгорел. Во время тушения пламени сотрудниками пожарной службы из горящего здания было вытащено два газовых баллона, тем самым был предотвращён крупный взрыв. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В данный момент устанавливается причина возгорания.