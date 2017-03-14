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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Сорвавшийся с бани каркас вентиляции сломал забор жилого дома в Омске

Местные жители радуются, что конструкция чудом не задела людей и автомобили.

Анонимный подписчик сообщества «Аварийный Омск» пожаловался, что накануне в доме № 27/1 по улице Харьковской произошло ЧП. Часть вентиляционной системы банного комплекса «Вокруг света», расположенного в цокольном этаже жилого дома, оторвалась и свалилась на забор. Ограда вокруг дома оказалась повреждена. Жильцы радуются, что лишь по случайности не задело их и их автомобили.

Разместивший сообщение подписчик просит контролирующие органы отреагировать на это происшествие: «Или мы реагируем только тогда, когда рушатся стены в казармах наших воинских частей?».

Один из комментаторов указывает, что баня тут не при чём: сам дом строился не очень качественно.

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