Сорвавшийся с бани каркас вентиляции сломал забор жилого дома в Омске

Анонимный подписчик сообщества «Аварийный Омск» пожаловался, что накануне в доме № 27/1 по улице Харьковской произошло ЧП. Часть вентиляционной системы банного комплекса «Вокруг света», расположенного в цокольном этаже жилого дома, оторвалась и свалилась на забор. Ограда вокруг дома оказалась повреждена. Жильцы радуются, что лишь по случайности не задело их и их автомобили.

Разместивший сообщение подписчик просит контролирующие органы отреагировать на это происшествие: «Или мы реагируем только тогда, когда рушатся стены в казармах наших воинских частей?».

Один из комментаторов указывает, что баня тут не при чём: сам дом строился не очень качественно.