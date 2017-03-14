Робот приступил к обследованию первого реактора японской АЭС «Фукусима-1»

Главная задача робота — изучить пространство между внутренней оболочкой реактора и его корпусом, где, по оценкам японских специалистов, должно находиться расплавившееся в результате аварии 2011 года ядерное топливо. Тогда оно прожгло внутреннюю оболочку реактора и провалилось на дно корпуса. Там же скопились большие объемы воды, которая использовалась ликвидаторами для охлаждения реактора. Ожидается, что робот проведет в корпусе реактора четыре дня, собирая видео- и фотоинформацию.

Ранее подобные работы TEPCO проводила и на втором реакторе, однако отправленный на обследование аппарат провалил свою миссию. До него туда был отправлен другой робот, который должен был расчистить дорогу, однако и он вышел из строя из-за высокого уровня радиации.