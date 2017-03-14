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06:23 (мск), источник: Newslab.ru

Бизнесмена заподозрили в хищении 20 млн рублей у собственной фирмы

34-летнего мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть город.

В Норильске возбуждены уголовные дела в отношении директора фирмы, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей. 34-летнего мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть город, сообщили в пресс-службе норильской полиции.

По версии стражей порядка, директор коммерческой фирмы перевел со счета своей компании 7,7 млн рублей — якобы для покупки оборудования, однако в действительности денежные средства потратил на личные нужды. Свыше 6,3 млн рублей на основании фиктивных договоров беспроцентных займов он перевел на счета фирм, учредителями которых являлись его близкие родственники.

Кроме того, установлено, что подозреваемый подделывал чеки о внесении через принадлежащую ему фирму-оператора по приему платежей 6,4 млн рублей для участия в аукционе по продаже недвижимости.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальные санкции данных статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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