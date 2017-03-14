Неизвестные подожгли Центр реабилитации спортсменов в Красном Яре

Год назад в поселке Красный Яр Ордынского района Новосибирской области начали строительство уникального Центра реабилитации спортсменов. Осенью на 50 сотках земли, предназначенных для физкультурных площадок, появилось симпатичное деревянное строение. Оно стало украшением района. Строители приступили к внутренним работам. Однако четвертого ноября 2016 года во время государственного праздника России неизвестные под покровом темноты проникли на территорию новостройки. Они облили деревянные конструкции центра бензином и подожгли. Человеческих жертв удалось избежать, но спасти материальное имущество и само здание не получилось.

Центр реабилитации в Красном Яре был задуман для спортсменов из Новосибирска и районов области, которые могли бы проходить здесь не только медосмотр или более глубокое обследование, но и получать постоянное медицинское сопровождение. Центр предполагали укомплектовать штатом высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы и самым современным специализированным оборудованием. Здесь мечтали внедрить новейшие отечественные и западные технологии восстановительного лечения и реабилитации. Первых пациентов ждали этой весной, но не судьба.

Центр подожгли в ночь на четвертое ноября.

Владельцы сгоревшего Центра реабилитации спортсменов обратились с заявлением о поджоге в правоохранительные органы. Ущерб составил более 2,5 миллионов рублей. В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба». Предварительное расследование несколько раз приостанавливали, затем возобновляли. Но виновных до сих пор не нашли.

На месте Центра реабилитации спортсменов в Красном Яре — пепелище.

— Сейчас расследование по делу о поджоге официально приостановлено, подозреваемых установить пока не удалось, — сообщила VN.ruдознаватель ордынской полиции Анна Захарьящева. По еt словам, поиском подозреваемых занимаются сотрудники уголовного розыска.

Застройщик реабилитационного центра для спортсменов подал уже пять жалоб, в том числе, в прокуратуру Ордынского района, прокуратуру Новосибирской области, Генеральную прокуратуру и даже в… Народный фронт. Ответа ни на одну жалобу до сих пор нет.

По словам сотрудника службы безопасности компании-застройщика Сергея Демарчука, правоохранительные органы пытаются отправить дело о поджоге в самый долгий ящик, хотя все предпосылки для розыска виновных у них имеются.

— По неизвестной причине, в полиции изначально возбудили дело по части 1 статьи 167, хотя вторая часть этой же статьи прямо говорит именно о поджоге как о способе совершения, — говорит Сергей Демарчук. — Кроме того, вторая часть этой статьи — преступление средней тяжести, что предоставляет правоохранительным органам большие правомочия и позволяет проводить более эффективные оперативно-розыскные мероприятия, но загадочным образом этого не произошло. Добавлю, что никаких видимых конфликтов с местными властями и населением у застройщика не было.

Вот так: говорим о необходимости развития спорта и массовой физкультуры на всех уровнях, строим медальные планы, болеем за своих спортсменов, но как доходит дело до конкретной помощи — хотя бы в данном преступном случае вандализма, никакого желания у местных чиновников и правоохранителей ударить палец о палец не видно. Зачем искать злоумышленников, взыскивать с них ущерб, если можно все спустить на тормозах и продолжать по телевизору наблюдать за успехами чужих чемпионов?