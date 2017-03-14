Полицейский, сбивший ребенка в Алматы, уволен
В ДВД Алматы принято решение об увольнении сотрудника, допустившего наезд на 10-летнего мальчика.
В ДВД Алматы принято решение об увольнении сотрудника, допустившего наезд на 10-летнего мальчика.
«Согласно решению дисциплинарной комиссии, приказом начальника ДВД города Алматы от
Допустивший наезд водитель будет привлечен к ответственности. Назначены необходимые экспертизы.
Утром 13 марта патрульная машина, догонявшая нарушителя ПДД по улице Жангельдина, сбила мальчика 2007 года рождения, переходившего дорогу по «зебре». После инцидента стражи порядка не стали вызывать «скорую помощь», и самостоятельно доставили пострадавшего в горбольницу № 4. Оттуда мальчика перевезли в детскую больницу № 1. Данил Ковалев получил перелом голени и