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07:17 (мск), источник: 365info.kz

Полицейский, сбивший ребенка в Алматы, уволен

В ДВД Алматы принято решение об увольнении сотрудника, допустившего наезд на 10-летнего мальчика.

Источник: 365info.kz

«Согласно решению дисциплинарной комиссии, приказом начальника ДВД города Алматы от 13.03.2017 года старший инспектор СБ ДПП УАП ДВД города Алматы, старший лейтенант полиции Тумабаев Н., управлявший служебной автомашиной в момент наезда на пешехода, уволен из органов внутренних дел. Его напарник — старший инспектор СБ ДПП УАП ДВД города Алматы, старший лейтенант полиции Кембебаев Б. освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД. По факту ДТП управление дознания ведет расследование.

Допустивший наезд водитель будет привлечен к ответственности. Назначены необходимые экспертизы.

Утром 13 марта патрульная машина, догонявшая нарушителя ПДД по улице Жангельдина, сбила мальчика 2007 года рождения, переходившего дорогу по «зебре». После инцидента стражи порядка не стали вызывать «скорую помощь», и самостоятельно доставили пострадавшего в горбольницу № 4. Оттуда мальчика перевезли в детскую больницу № 1. Данил Ковалев получил перелом голени и черепно-мозговую травму.

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