Полицейский, сбивший ребенка в Алматы, уволен

«Согласно решению дисциплинарной комиссии, приказом начальника ДВД города Алматы от 13.03.2017 года старший инспектор СБ ДПП УАП ДВД города Алматы, старший лейтенант полиции Тумабаев Н., управлявший служебной автомашиной в момент наезда на пешехода, уволен из органов внутренних дел. Его напарник — старший инспектор СБ ДПП УАП ДВД города Алматы, старший лейтенант полиции Кембебаев Б. освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД. По факту ДТП управление дознания ведет расследование.

Допустивший наезд водитель будет привлечен к ответственности. Назначены необходимые экспертизы.