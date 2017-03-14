Кишечную палочку нашли в детском питании во Владивостоке

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, в продуктах от ООО «Флагман» для детского сада микрорайона Снеговая падь, обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки в пробе пищевого продукта «масло сливочное», что в соответствии с гигиеническими нормативами не допускается, так же обнаружены дрожжевые и плесневые грибы превышающие допустимый уровень, предусмотренный нормативами,

Тогда же постановлением Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю ООО «Флагман» было привлечено к административной ответственности по ст. 14.43 ч.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Но «Флагманом» была подана жалоба на постановление в Арбитражный суд Приморского края.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 25.01.2017 г. постановление Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю о привлечении ООО «Флагман» к административной ответственности было оставлено в силе без изменений.

А «Флагманом» в ответ была подана еще одна, очередная жалоба в Пятый Арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда Приморского края от 25.01.2017 г.