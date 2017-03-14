Угроза развала улицы Большевистской уйдет в начале следующей недели

По предварительным данным, руководство ГК «Новоград» сэкономило на установке буронабивных свай и установило более дешевые железобетонные сваи, которые не препятствуют подземному потоку воды, впадающему в реку Обь.

Напомним, на прошлой неделе жители Новосибирска обнаружили у остановки «Гостиница «Обь» трещину в тротуаре. По мнению инспекторов Госстройнадзора, разлом полотна произошел по вине застройщика мультифункционального комплекса «Снежной мили», строительство которого идет по соседству с улицей.

Однако, как отметили в пресс-службе застройщика комплекса, работы по строительству комплекса не только не остановились, а наоборот — сейчас компания возводит основание здания.

«Монолитная плита будет являться основанием будущего здания. И в то же время она временной опорой для подкосов, которые одной стороной будут опираться в эту плиту, а другой в шпунтовую стену. Эти временные подкосы будут стоять и держать вертикальную стену до тех пор пока на объекте не начнет возводиться монолитная стена вдоль улицы Большевистская», — пояснили в компании.

Это бетонное основание наберет прочность к 16 марта, и строители установят временные подкосы за 5 дней (ориентировочно к 21—22 марта — прим. ред.). «Можно утверждать, что после монтажа подкосов вся опасность с эксплуатацией улицы Большевистской отпадет», — добавили в ГК «Новоград».

Компания заключила договор с геологами на проведения геомониторинга и определения потоков воды под улицей и определения плотности грунта. В ГК «Новоград» пообещали, что подобный мониторинг будет проводиться постоянно на весь период строительства.

Добавим, что Госстройнадзор по Новосибирской области направил в прокуратуру требование проверить законность действий застройщика на объекте. Пока прокуратуры не приступили к проверке. «Ничего нового они не выявят, так как все документы по объекту в порядке и были проверены ГСН области только что», — прогнозируют в компании.