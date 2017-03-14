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07:22 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Приморья фиктивно прописала в квартире более 30 человек

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. Жительница Приморья пойдет под суд по обвинению в фиктивной постановке на учет в своей квартире в Уссурийске свыше 30 иностранцев и россиян, сообщает краевое УМВД РФ.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая в период с июля 2015 года по ноябрь 2016 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 31 гражданина в своей однокомнатной квартире по улице Губрия. Помимо 15 иностранцев, прибывших с Украины, Армении и Узбекистана, женщина зарегистрировала 16 граждан РФ», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что по месту регистрации граждане не проживают, иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать административной ответственности за нарушение порядка пребывания в России.

Уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ» передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает полиция.

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